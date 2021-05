Finale playoff Serie B: date e orari. Si parte domenica, il ritorno giovedì 27 maggio (Di giovedì 20 maggio 2021) Saranno Cittadella e Venezia a giocarsi la Finale dei playoff per la Serie A. Un derby veneto che scaturirà la terza promossa in massima Serie, insieme a Empoli e Salernitana. La prima partita si giocherà domenica 23 maggio alle 21,15 mentre il ritorno giovedì 27 maggio alle 21,30. La prima gara si giocherà in casa della peggiore classificata al termine della stagione regolare mentre, il secondo match, si giocherà nello stadio della migliore classificata. Quindi, si partirà con Cittadella-Venezia, domenica 23 maggio, il ritorno il 27 maggio alle 21.30. Foto: Twitter Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 20 maggio 2021) Saranno Cittadella e Venezia a giocarsi ladeiper laA. Un derby veneto che scaturirà la terza promossa in massima, insieme a Empoli e Salernitana. La prima partita si giocherà23alle 21,15 mentre il27alle 21,30. La prima gara si giocherà in casa della peggiore classificata al termine della stagione regolare mentre, il secondo match, si giocherà nello stadio della migliore classificata. Quindi, si partirà con Cittadella-Venezia,23, ilil 27alle 21.30. Foto: TwitterB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

SkySport : MONZA-CITTADELLA 2-0 Risultato finale ? ? #Balotelli (58') ? #DAlessandro (78') ?? - CB_Ignoranza : Contro ogni pronostico, nonostante le differenze tecniche e il monte ingaggi più basso di tutta la Serie B, il Citt… - Gazzetta_it : Serie B, Lecce-Venezia finisce in pari: lagunari in finale per la A - PisaNews : Verso la serie A. Sarà Venezia - Cittadella la finale playoff - - grazyb7 : RT @marcoale95: Questa è la fotografia dell’intera stagione del @VeneziaFC_IT. Cuore, grinta, testa. Partita clamorosa di Crnigoj, ma non c… -