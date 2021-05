Finale Coppa Italia, dopo mesi torna il pubblico allo stadio. L’emozione dei tifosi al Mapei di Reggio Emilia: “Un passo verso la normalità” (Di giovedì 20 maggio 2021) “Questa è una partita che unisce l’Italia che prova a ripartire”. Alessia è una tifosa atalantina della prima ora. È scesa a Reggio Emilia per la Finale di Coppa Italia in bus insieme ad alcuni sindaci e preti del territorio più colpito dalla pandemia. Porta con sé un cartello con un numero scritto a mano. Centonovantesette ovvero i morti a a causa del Covid a marzo e aprile nel suo comune. “Spero che sia la partita dell’inizio per ricominciare a stare tutti insieme” racconta prima di mostrare il Qr Code e il biglietto allo steward e salire i gradoni del Mapei Stadium. Qui, per la prima volta dall’inizio della pandemia, il pubblico è tornato sugli spalti. 4300 spettatori ovvero il 20% della capienza come da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) “Questa è una partita che unisce l’che prova a ripartire”. Alessia è una tifosa atalantina della prima ora. È scesa aper ladiin bus insieme ad alcuni sindaci e preti del territorio più colpito dalla pandemia. Porta con sé un cartello con un numero scritto a mano. Centonovantesette ovvero i morti a a causa del Covid a marzo e aprile nel suo comune. “Spero che sia la partita dell’inizio per ricominciare a stare tutti insieme” racconta prima di mostrare il Qr Code e il bigliettosteward e salire i gradoni delStadium. Qui, per la prima volta dall’inizio della pandemia, ilto sugli spalti. 4300 spettatori ovvero il 20% della capienza come da ...

