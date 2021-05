Finale Coppa Italia, De Siervo: "Tifosi allo stadio, primo passo verso la normalità" (Di giovedì 20 maggio 2021) "Dopo oltre un anno di distanza forzata avevamo tutti voglia di restituire il calcio ai Tifosi ". Scrive così Luigi De Siervo , l'ad della Lega Serie A che ha pubblicato una nota circa il ritorno dei ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) "Dopo oltre un anno di distanza forzata avevamo tutti voglia di restituire il calcio ai". Scrive così Luigi De, l'ad della Lega Serie A che ha pubblicato una nota circa il ritorno dei ...

Advertising

RadioItalia : Bravissima Annalisa! Ha cantato in maniera impeccabile l'Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia!… - acmilan : First-leg flourish, #OnThisDay in the 2003 Coppa Italia final: 4??-1?? in Rome and a hand on the trophy ?? Che pok… - juventusfc : Una pagina di storia, scritta ancora una volta dai nostri tifosi. Ecco a voi il nostro gagliardetto ufficiale per l… - SempreRiky22 : Valeri arbitrerà Bologna Juve. Ieri era al Var nella finale di Coppa Italia. Giustamente è stato premiato per la bella figura fatta.. ???? - Dome689 : RT @FcInterNewsit: De Siervo: 'Emozionante rivedere i tifosi allo stadio alla finale di Coppa Italia. È il primo passo verso la normalità'… -