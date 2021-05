Festa Scudetto Inter: ok della Prefettura per 4500 tifosi fuori da San Siro. Le misure (Di giovedì 20 maggio 2021) La Prefettura di Milano ha individuato delle misure specifiche per la maniFestazione organizzata e preannunciata dalla tifoseria dell’Inter in occasione dell’ultima partita di campionato, quella in cui è prevista premiazione e la consegna della coppa di Campioni d’Italia. Riporta Repubblica.it che è stata individuata un’area delimitata di circa 19.000 mq, nella quale sarà consentita la presenza di 4500 tifosi. Nella zona dello stadio sarà vietata la vendita e la somministrazione di alcolici in vetro e lattine dalle ore 10.00 alle 20.00, fatta eccezione per gli esercizi di ristorazione. Stesso provvedimento, dalle ore 14.00 alle 20.00, in vigore in zona Duomo. Foto: Instagram personale Lukaku L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 20 maggio 2021) Ladi Milano ha individuato dellespecifiche per la manizione organizzata e preannunciata dalla tifoseria dell’in occasione dell’ultima partita di campionato, quella in cui è prevista premiazione e la consegnacoppa di Campioni d’Italia. Riporta Repubblica.it che è stata individuata un’area delimitata di circa 19.000 mq, nella quale sarà consentita la presenza di. Nella zona dello stadio sarà vietata la vendita e la somministrazione di alcolici in vetro e lattine dalle ore 10.00 alle 20.00, fatta eccezione per gli esercizi di ristorazione. Stesso provvedimento, dalle ore 14.00 alle 20.00, in vigore in zona Duomo. Foto: Instagram personale Lukaku L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Agenzia_Italia : La festa scudetto dell'Inter non ha avuto ricadute sulla curva dei contagi - LegaSalvini : DOPO LA FESTA SCUDETTO DELL'INTER NON C'È STATO UN AUMENTO DI CONTAGI COVID - Corriere : «Il legame tra l’andamento dei contagi e il raduno in Duomo non s’è visto e sicuramente non c’è un’evidenza. Bisogn… - Paolo09195641 : RT @Agenzia_Italia: La festa scudetto dell'Inter non ha avuto ricadute sulla curva dei contagi - internewsit : Inter-Udinese, Prefettura autorizza festa scudetto fuori San Siro per 4500 tifosi - -