Fermato un giovane con quasi tre etti di cocaina purissima ancora da tagliare: la droga nel borsello e anche a casa (Di giovedì 20 maggio 2021) ANCONA - cocaina a fiumi, stroncato il giro: i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, nella mattinata di ieri hanno arrestato un cittadino albanese di 30 anni residente ad Ancona, trovato in ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 20 maggio 2021) ANCONA -a fiumi, stroncato il giro: i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, nella mattinata di ieri hanno arrestato un cittadino albanese di 30 anni residente ad Ancona, trovato in ...

Advertising

museofinale : In questi mesi di forzata chiusura al pubblico il Museo non si è fermato e il suo staff scientifico si è misurato c… - squopellediluna : Un ragazzo, forse ubriaco, sabato sera 15 maggio in Piazza Vittoria, in pieno centro cittadino, fa cadere un bidone… - Carlino_Fermo : Fermato giovane molesto sull’autobus - ADDuca1100 : RT @GonnelliLuca: Giovane e basta?Rapina e tenta di violentare anziana al Piazzale, 18enne fermato mentre scappa in Francia - GonnelliLuca : Giovane e basta?Rapina e tenta di violentare anziana al Piazzale, 18enne fermato mentre scappa in Francia… -