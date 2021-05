Federica Sciarelli racconta cosa c’è scritto nella lettera anonima su Denise arrivata a Chi l’Ha Visto (Di giovedì 20 maggio 2021) Lunedì scorso alla redazione di Chi l’Ha Visto è arrivata una lettera anonima scritta dalla stessa persona che ne ha mandata un’altra all’avvocato Giacomo Frazzitta. Federica Sciarelli ieri sera ha spiegato cosa c’è scritto in questa missiva. Nelle tre pagine l’anonimo dice di aver Visto Denise Pipitone mentre veniva rapita e portata via in auto. “Questa è una puntata densa e molto importante. Vi dico subito che c’è arrivata una lettera anonima come all’avvocato Frazzitta. Sono ben tre pagine dense di informazioni. C’è una persona che ci scrive che ha paura ed è spaventata da 17 anni. Ha detto ‘nonostante la paura ho deciso di scrivere’. Che ... Leggi su biccy (Di giovedì 20 maggio 2021) Lunedì scorso alla redazione di Chiunascritta dalla stessa persona che ne ha mandata un’altra all’avvocato Giacomo Frazzitta.ieri sera ha spiegatoc’èin questa missiva. Nelle tre pagine l’anonimo dice di averPipitone mentre veniva rapita e portata via in auto. “Questa è una puntata densa e molto importante. Vi dico subito che c’èunacome all’avvocato Frazzitta. Sono ben tre pagine dense di informazioni. C’è una persona che ci scrive che ha paura ed è spaventata da 17 anni. Ha detto ‘nonostante la paura ho deciso di scrivere’. Che ...

Advertising

Esquivel__Rulez : la vera domanda è: perchè Federica Sciarelli ha dato corda e importanza a questa interpretazioe? io ho sputato l'ac… - maiaprimavista : no ma non si fa così federica sciarelli. devi dirlo subito perché poi mi si spezza il cuore #chilhavisto - tabixx82 : Se la tua vita è ridotta a brandelli, birra, divano e Federica Sciarelli (cit.) #chilhavisto - TuttoSuMilano : RT @chilhavistorai3: “Grazie a tutti, in particolare allo spettatore della segnalazione decisiva”. Il messaggio della figlia del 45enne sco… - Vanity08335628 : RT @chilhavistorai3: “Grazie a tutti, in particolare allo spettatore della segnalazione decisiva”. Il messaggio della figlia del 45enne sco… -