Federica Pellegrini vola verso le Olimpiadi di Tokyo Argento strepitoso agli Europei di Budapest

Super Federica Pellegrini. L'anagrafe non scalfisce la classe immensa della Divina che continua a preparsi al meglio per le Olimpiadi di Tokyo. Federica Pellegrini ha conquistato la medaglia d'Argento ai Campionati Europei di Budapest nella gara dei duecento metri stile libero con il tempo di 1,56,29. Barbara Seemanova ha vinto la gara con 1,56,27. Due centesimi di secondo appena di differenza, una frazione infinitesima rispetto ai dodici anni anagrafici che separano la neo campionessa d'Europa a Federica Pellegrini. La nuotata di Federica Pellegrini non perde nulla con il passare del tempo. Anzi sembra acquisire eleganza e potenza.

