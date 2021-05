Federica Pellegrini argento nei 200 stile libero agli europei di nuoto a Budapest: “Sono ancora viva. Un ritorno alla mia maniera” (Di giovedì 20 maggio 2021) Federica Pellegrini ha conquistato la medaglia d’argento nei 200 stile libero agli europei di nuoto a Budapest con un tempo di 1’56?29. Solo due centesimi davanti a lei la ceca Barbora Seemanova, mentre il terzo posto è stato conquistato dalla britannica Freya Anderson in 1’56?42. “Sono ancora viva – ha detto la Pellegrini appena dopo il podio – ero un po’ provata, perché il quarto 200 era complicato. Era l’ultima occasione per farne tanti ravvicinati, come a Tokyo. Era un rischio ma Sono soddisfatta della mia gara“. L’azzurra, finalista per quattro edizioni consecutive, aveva vinto tutte e quattro le volte la finale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021)ha conquistato la meda d’nei 200dicon un tempo di 1’56?29. Solo due centesimi davanti a lei la ceca Barbora Seemanova, mentre il terzo posto è stato conquistato dbritannica Freya Anderson in 1’56?42. “– ha detto laappena dopo il podio – ero un po’ provata, perché il quarto 200 era complicato. Era l’ultima occasione per farne tanti ravvicinati, come a Tokyo. Era un rischio masoddisfatta della mia gara“. L’azzurra, finalista per quattro edizioni consecutive, aveva vinto tutte e quattro le volte la finale ...

