(Di giovedì 20 maggio 2021) Gossip Nuovo e giovane amore per l’attore dopo la partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip Pubblicato su 20 Maggio 2021 A quasi 80non ha perso la voglia e l’entusiasmo di vivere un nuovo amore. Sulle pagine del settimanale Nuovo l’attore, ex idolo dei fotoromanzi, ha confidato che sta vivendo una inedita relazione sentimentale. Una relazione che lo appaga e che continua a stupirlo giorno dopo giorno. Alla rivista diretta da Riccardo Signorettiha confidato che sta frequentando da circa sei mesi una dottoressa di 34. Dunque una donna più giovane di ben 45ha rivelato: “Mi ha colpito il fatto che è una professoressa di sessuologia: sono interessato all’argomento e ...

Advertising

blogtivvu : Fabio Testi si è innamorato di una dottoressa di 34 anni: “Mi ha colpito il fatto che sia una prof di sessuologia:… - zazoomblog : Fabio Testi è innamorato: la nuova fidanzata ha 34 anni - #Fabio #Testi #innamorato: #nuova - GiuseppeporroIt : Fabio Testi si è fidanzato con una giovanissima ragazza: ecco tutti i dettagli! #fabiotesti - raffalella_ : RT @Naufraghi_e: Testi e testimonianze per Giorgio Orelli - Fabio Pusterla: Le forsizie di Giorgio Orelli - Naufraghi_e : Testi e testimonianze per Giorgio Orelli - Fabio Pusterla: Le forsizie di Giorgio Orelli -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Testi

Gossip e Tv

Lucia Medri QUESTO È IL TEMPO IN CUI ATTENDO LA GRAZIA da Pier Paolo Pasolini drammaturgia e montaggio deiCondemi , Gabriele Portoghese regiaCondemi con Gabriele Portoghese ...L'attore confida: 'E' una sessuologa, stiamo studiando il ...L'amore non ha età. Ne è convinto Fabio Testi, che ad ottant'anni tondi tondi è pronto a ricominciare accanto ad una nuova, giovane fidanzata: trattasi di una misteriosa dottoressa 34enne specializzat ...Primo passo per la rimozione della passerella in legno sul lungomare di Barcarello. La giunta ha approvato l'utilizzo del fondo di riserva per un importo di 55.000 euro. Il progetto finanziato sarà af ...