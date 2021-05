F1, Max Verstappen: “Siamo troppo lenti, non ho avuto buone sensazioni alla guida. Sorpreso dalle Ferrari” (Di giovedì 20 maggio 2021) Pessime sensazioni al termine delle prime due sessioni di prove libere del GP di Monaco 2021 da parte di Max Verstappen, che ha chiuso in quarta piazza le FP2 odierne a quasi 4 decimi di ritardo dal miglior tempo di Charles Leclerc con la Ferrari. L’olandese della Red Bull, uno dei grandi favoriti della vigilia per pole e vittoria a Montecarlo, non è riuscito a fare la differenza nella simulazione di qualifica con gomma soft dovendosi accodare ad entrambe le Rosse e alla Mercedes del leader iridato Lewis Hamilton (per soli 7 millesimi). “Siamo semplicemente troppo lenti, e non di poco. Dobbiamo trovare del passo perché tutti gli altri vanno veloce. Dobbiamo cercare di trovare i settori ottimali perché Siamo piuttosto lontani. Non ho ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Pessimeal termine delle prime due sessioni di prove libere del GP di Monaco 2021 da parte di Max, che ha chiuso in quarta piazza le FP2 odierne a quasi 4 decimi di ritardo dal miglior tempo di Charles Leclerc con la. L’olandese della Red Bull, uno dei grandi favoriti della vigilia per pole e vittoria a Montecarlo, non è riuscito a fare la differenza nella simulazione di qualifica con gomma soft dovendosi accodare ad entrambe le Rosse eMercedes del leader iridato Lewis Hamilton (per soli 7 millesimi). “semplicemente, e non di poco. Dobbiamo trovare del passo perché tutti gli altri vanno veloce. Dobbiamo cercare di trovare i settori ottimali perchépiuttosto lontani. Non ho ...

