F1, la mina vagante Ferrari può condizionare il duello Verstappen-Hamilton a Montecarlo (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo quattro round caratterizzati dal duopolio Lewis Hamilton-Max Verstappen (che hanno occupato le prime due posizioni in tutti i GP disputati), a Montecarlo potrebbe finalmente inserirsi qualcun altro nella battaglia per il podio e per la vittoria. Stiamo parlando della Ferrari, protagonista assoluta nella prima giornata di prove libere del GP di Monaco con uno splendido uno-due firmato da Charles Leclerc e Carlos Sainz. La scuderia di Maranello si è dimostrata estremamente competitiva sin dai primi giri del mattino, con un Sainz in grande spolvero ed un Leclerc che ha trovato il giusto ritmo nelle FP2 dopo aver dovuto saltare il primo turno a causa di un problema al cambio della sua SF21. Le Rosse hanno chiuso davanti a tutti la simulazione di qualifica pomeridiana, rifilando quasi 4 decimi (con Leclerc) alle ...

