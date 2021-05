Expo 2020 Dubai | MITE con Padiglione Italia per promuovere lo sviluppo sostenibile

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Loquale motore di innovazione e il contrasto ai cambiamenti climatici sono i temi al centro del Protocollo d’Intesa tra il Commissariato per la partecipazione dell’e il Ministero della Transizione Ecologica. L’accordo, sottoscritto dal Commissario Paolo Glisenti e dal Ministro Roberto Cingolani, mira a valorizzare la partecipazione dell’all‘Esposizione Universale di, al via il 1° ottobre, con riferimento a modelli tesi apolitiche per la transizione ecologica, l’economia circolare e l’uso efficiente delle risorse. Tra i temi di comune interesse anche l’opportunità di fare della partecipazionena a...

Roma , 20 mag 16:08 - Lo sviluppo sostenibile quale motore di innovazione e il contrasto ai cambiamenti climatici sono i temi al centro del protocollo d'intesa...