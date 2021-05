Ex tribunale di Salerno, ciak si gira “Vincenzo Malinconico, Avvocato” (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto In attesa di deciderne la destinazione finale, l’ex tribunale di Salerno diventa set per la serie TV “Vincenzo Malinconico, Avvocato”, prodotta da Viola Film e Rai Fiction, scritta da Diego De Silva, Gualtiero Rosella, Massimo Reale e Valerio Vestoso. Ieri, all’avvio delle riprese, il sindaco ha voluto salutare il cast. “Salerno, grazie anche alla collaborazione della Film Commission Regione Campania, è stata scelta come uno dei set principali per girare questa serie che andrà in onda sulla RAI. Si tratta dell’adattamento dei romanzi scritti da Diego De Silva e ha per protagonista le vicende dell’Avvocato Malinconico interpretato dall’attore Massimiliano Gallo– ha dichiarato Enzo Napoli- siamo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto In attesa di deciderne la destinazione finale, l’exdidiventa set per la serie TV “”, prodotta da Viola Film e Rai Fiction, scritta da Diego De Silva, Gualtiero Rosella, Massimo Reale e Valerio Vestoso. Ieri, all’avvio delle riprese, il sindaco ha voluto salutare il cast. “, grazie anche alla collaborazione della Film Commission Regione Campania, è stata scelta come uno dei set principali perre questa serie che andrà in onda sulla RAI. Si tratta dell’adattamento dei romanzi scritti da Diego De Silva e ha per protagonista le vicende dell’interpretato dall’attore Massimiliano Gallo– ha dichiarato Enzo Napoli- siamo ...

