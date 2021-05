Eurovision 2021: positiva al Covid la band dell’Islanda, ecco cosa succederà (Di giovedì 20 maggio 2021) Organizzare una manifestazione musicale in piena pandemia non è semplice e nonostante i mille protocolli qualcosa può sempre sfuggire. E’ successo al Festival di Sanremo con il caso di positività di un membro dello staff di Irama (che l’ha costretto quindi ad una quarantena preventiva, con tanto di esibizioni registrate) ed è successo anche all’Eurovision Song Contest. Ad esser risultato positivo al tampone antigienico è stato un membro della band Daði og Gagnamagnið che rappresenta l’Islanda. Loro tuttavia – come successo per Irama al Festival di Sanremo – parteciperanno ugualmente alla competizione con la registrazione di una loro prova sul palco, effettuata lo scorso 13 maggio. Come sottolineato da DavideMaggio.it, l’organizzazione dell’Eurovison Song Contest ha comunicato che dal 6 aprile, quando all’Ahoy Arena di Rotterdam è ... Leggi su biccy (Di giovedì 20 maggio 2021) Organizzare una manifestazione musicale in piena pandemia non è semplice e nonostante i mille protocolli qualpuò sempre sfuggire. E’ successo al Festival di Sanremo con il caso di positività di un membro dello staff di Irama (che l’ha costretto quindi ad una quarantena preventiva, con tanto di esibizioni registrate) ed è successo anche all’Song Contest. Ad esser risultato positivo al tampone antigienico è stato un membro dellaDaði og Gagnamagnið che rappresenta l’Islanda. Loro tuttavia – come successo per Irama al Festival di Sanremo – parteciperanno ugualmente alla competizione con la registrazione di una loro prova sul palco, effettuata lo scorso 13 maggio. Come sottolineato da DavideMaggio.it, l’organizzazione dell’Eurovison Song Contest ha comunicato che dal 6 aprile, quando all’Ahoy Arena di Rotterdam è ...

