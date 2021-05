EUROVISION 2021, LA SECONDA SEMIFINALE SU RAI4: GLI ULTIMI 10 POSTI DISPONIBILI PER LA FINALE (Di giovedì 20 maggio 2021) L’EUROVISION Song Contest 2021 si avvia verso la FINALE di sabato. Questa sera alle 20.45 su RAI4 la SECONDA SEMIFINALE. Il campione in carica Duncan Laurence è risultato positivo al Covid-19 e non sarà presente all’Ahoy Arena di Rotterdam, né stasera né sabato per la tradizionale consegna del trofeo al nuovo vincitore. A commentare, ritroviamo Ema Stokholma e Saverio Raimondo. Sabato sera toccherà a Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi accompagnare il pubblico durante la finalissima. All’edizione di quest’anno partecipano 39 canzoni in rappresentanza di altrettante Nazioni. Le due semifinali qualificano 20 brani per la FINALE. Alle 10 canzoni selezionate martedì, se ne aggiungono altre 10 nella SEMIFINALE di questa ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 20 maggio 2021) L’Song Contestsi avvia verso ladi sabato. Questa sera alle 20.45 sula. Il campione in carica Duncan Laurence è risultato positivo al Covid-19 e non sarà presente all’Ahoy Arena di Rotterdam, né stasera né sabato per la tradizionale consegna del trofeo al nuovo vincitore. A commentare, ritroviamo Ema Stokholma e Saverio Raimondo. Sabato sera toccherà a Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi accompagnare il pubblico durante la finalissima. All’edizione di quest’anno partecipano 39 canzoni in rappresentanza di altrettante Nazioni. Le due semifinali qualificano 20 brani per la. Alle 10 canzoni selezionate martedì, se ne aggiungono altre 10 nelladi questa ...

