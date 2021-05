Eurovision 2021, favoriti i Maneskin: il brano Zitti e buoni è il brano più ascoltato al mondo (Di giovedì 20 maggio 2021) Il brano dei Maneskin presentato all’Eurovision 2021 è quello più ascoltato in Italia e a livello mondiale: ecco i dati di Spotify Questa sera su Rai 4 andrà in onda la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2021. Oltre che in tv, l’evento sarà seguito dal vivo da 3500 persone nella giornata finale di sabato 22 maggio 2021. I dati Spotify dimostrano, come questa edizione sia molto attesa, con gli appassionati di musica che stanno ascoltando i brani in gara quest’anno tramite la playlist ufficiale dell’Eurovision 2021. In testa alle classifiche, ci sono i Maneskin, che rappresentano l’Italia con la loro Zitti e buoni, canzone ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 20 maggio 2021) Ildeipresentato all’è quello piùin Italia e a livello mondiale: ecco i dati di Spotify Questa sera su Rai 4 andrà in onda la seconda semifinale dell’Song Contest. Oltre che in tv, l’evento sarà seguito dal vivo da 3500 persone nella giornata finale di sabato 22 maggio. I dati Spotify dimostrano, come questa edizione sia molto attesa, con gli appassionati di musica che stanno ascoltando i brani in gara quest’anno tramite la playlist ufficiale dell’. In testa alle classifiche, ci sono i, che rappresentano l’Italia con la loro, canzone ...

