Europei nuoto 2021 | Pellegrini argento nei 200 sl

(Di giovedì 20 maggio 2021) Federicaconquista la medaglia d'nei 200 stile libero ai campionatidia Budapest. Nella vasca della Duna Arena la divina delitaliano tocca con il tempo di 1'56?29 arrendendosi per soli due centesimi alla ceca Barbora Seemanova (1'56?27). Bronzo alla britannica Freya Andersona (1'56?42). "Oggi la medaglia non era scontata perché eravamo tutte vicine. Sono stanca ma contenta per l'andamento dei 200 di oggi. Alla fine non ne avevo più", dice. "Onestamente ero un po' provata, perché era l'ultima occasione per fare tanti turni attaccati prima delle Olimpiadi. Sono molto soddisfatta di come ho gestito la gara, con un primo cento controllato e un ritorno alla mia maniera", aggiunge la 32enne veneta a Rai Sport.