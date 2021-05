Europei di nuoto, Pellegrini d’argento. Bronzo per Razzetti e la staffetta mista mista (Di giovedì 20 maggio 2021) Europei di nuoto, i risultati di giovedì 20 maggio. Altre tre medaglie conquistate dall’Italia. Argento per Federica Pellegrini. BUDAPEST (UNGHERIA) – Europei di nuoto, i risultati di giovedì 20 maggio. Ad aprire la giornata delle medaglie italiane è stata Federica Pellegrini. La veneta nei suoi 200 stile libero è stata autrice di una gara come al solito in rimonta ma questa volta l’oro non è arrivato per una questione di centesimi. Meglio di lei ha fatto la ceca Barbara Seemanova, che si candida ad essere protagonista non solo in futuro ma anche alle prossime Olimpiadi. La Divina comunque subito dopo la gara si è detta molto soddisfatta della prova in ottica Tokyo. E proprio in Giappone dovrà ripetere un’altra prestazione simile (con un tempo un po’ più basso) se vuole ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 20 maggio 2021)di, i risultati di giovedì 20 maggio. Altre tre medaglie conquistate dall’Italia. Argento per Federica. BUDAPEST (UNGHERIA) –di, i risultati di giovedì 20 maggio. Ad aprire la giornata delle medaglie italiane è stata Federica. La veneta nei suoi 200 stile libero è stata autrice di una gara come al solito in rimonta ma questa volta l’oro non è arrivato per una questione di centesimi. Meglio di lei ha fatto la ceca Barbara Seemanova, che si candida ad essere protagonista non solo in futuro ma anche alle prossime Olimpiadi. La Divina comunque subito dopo la gara si è detta molto soddisfatta della prova in ottica Tokyo. E proprio in Giappone dovrà ripetere un’altra prestazione simile (con un tempo un po’ più basso) se vuole ...

virginiaraggi : Complimenti a #SimonaQuadarella, che oggi ha vinto gli 800 stile libero ai campionati europei di nuoto a Budapest.… - Agenzia_Ansa : Federica Pellegrini è medaglia d'argento nella gara dei 200 stile libero agli Europei di nuoto in corso a Budapest.… - Eurosport_IT : RAZZETTI DI BRONZO ?????? Il classe 1999 ligure strappa il terzo posto nei 200 misti: super Italia a Budapest ??????… - vinnix63 : RT @Agenzia_Ansa: Federica Pellegrini è medaglia d'argento nella gara dei 200 stile libero agli Europei di nuoto in corso a Budapest. L'oro… - alcinx : RT @Agenzia_Ansa: Federica Pellegrini è medaglia d'argento nella gara dei 200 stile libero agli Europei di nuoto in corso a Budapest. L'oro… -