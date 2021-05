Esplosione nel Chianti, crolla una casa: un morto, si cerca la compagna sotto le macerie - Video (Di giovedì 20 maggio 2021) Ipotesi fuga di gas. La coppia avrebbe raggiunto l'abitazione per dei controlli dopo la segnalazione dei vicini: la vittima residente a Prato Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 20 maggio 2021) Ipotesi fuga di gas. La coppia avrebbe raggiunto l'abitazione per dei controlli dopo la segnalazione dei vicini: la vittima residente a Prato

Advertising

emergency_ong : ?? #Kabul #Afghanistan esplosione in una moschea nel distretto Shakar Dari, 14 feriti portati nel nostro ospedale #laguerraè - zazoomblog : Esplosione nel Chianti crolla una casa: recuperata una persona - #Esplosione #Chianti #crolla #casa: - sulsitodisimone : RT @SLN_Magazine: Esplosione nel Chianti, crolla una casa: due persone disperse - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Un uomo di 59 anni è morto nel crollo della palazzina a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze. Si scava alla ricerc… - TgrRaiToscana : Un uomo di 59 anni è morto nel crollo della palazzina a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze. Si scava alla r… -