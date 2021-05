Esplosione nel Chianti, crolla una casa: un morto e un disperso (Di giovedì 20 maggio 2021) Una persona è morta nel crollo di una palazzina nella località Borgo di Dudda nel comune di Greve in Chianti (Firenze). L'uomo, un 59enne residente a Prato, era stato estratto dalle macerie dai vigili ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) Una persona è morta nel crollo di una palazzina nella località Borgo di Dudda nel comune di Greve in(Firenze). L'uomo, un 59enne residente a Prato, era stato estratto dalle macerie dai vigili ...

