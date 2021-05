Ente Parco Taburno, consegnati gli attestati di benemerenza (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Si è svolta nel pomeriggio presso la sala consiliare della Provincia di Benevento, la cerimonia di consegna degli attestati di benemerenza dell’Ente Parco a personalità che si sono distinte per il loro impegno nella tutela e valorizzazione dell’area protetta del Taburno Camposauro. Gli attestati di benemerenza sono stati consegnati dal PresidEnte dell’Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro Costantino Caturano; dal Prefetto di Benevento Carlo Torlontano e dal PresidEnte della Provincia Antonio Di Maria. “La consegna degli attestati di benemerenza civica è per l’Ente ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Si è svolta nel pomeriggio presso la sala consiliare della Provincia di Benevento, la cerimonia di consegna deglididell’a personalità che si sono distinte per il loro impegno nella tutela e valorizzazione dell’area protetta delCamposauro. Glidisono statidal Presiddell’Regionale delCamposauro Costantino Caturano; dal Prefetto di Benevento Carlo Torlontano e dal Presiddella Provincia Antonio Di Maria. “La consegna deglidicivica è per l’...

