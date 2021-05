Emma Stone | ' Da piccola ero innamorata di Leonardo DiCaprio'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Emma Stone

Nella cameretta aveva una sua foto autografata che aveva ricevuto per il 12esimo compleanno e ha confessato di aver visto ben 'sette volte e mezzo' 'Titanic'.era innamorata pazza di Leonardo DiCaprio . A confessarlo è la stessa attrice in un'intervista, ricordando il momento in cui DiCaprio le consegnò l' Oscar nel 2017 come Miglior attrice per '...alla première di Cruella, beauty look da diva con capelli wavy e trucco shine Alla prima première su red carpet dall'inizio della pandemia,si presenta in tailleur maschile con ...Nella cameretta aveva una sua foto autografata che aveva ricevuto per il 12esimo compleanno e ha confessato di aver visto ben "sette volte e mezzo" "Titanic". Emma Stone era innamorata pazza di Leonar ...La star di Crudelia, Emma Stone, ha raccontato del debole che aveva da piccola per Leonardo DiCaprio, che le ha consegnato l'Oscar nel 2017.