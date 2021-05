Emissioni zero entro il 2050, il programma UE promette 30 milioni di posti di lavoro (Di giovedì 20 maggio 2021) Il proposito europeo di annullare le Emissioni di gas serra avvantaggia anche il settore lavorativo. Verranno impiegati 30 milioni di lavoratori nel mondo. L’Agenzia Internazionale dell’energia (Iea) stima che per portare a termine il programma di Emissioni zero di gas serra, entro il 2050, saranno necessari 30 milioni di posti di lavoro. Questo è uno dei L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 20 maggio 2021) Il proposito europeo di annullare ledi gas serra avvantaggia anche il settore lavorativo. Verranno impiegati 30di lavoratori nel mondo. L’Agenzia Internazionale dell’energia (Iea) stima che per portare a termine ildidi gas serra,il, saranno necessari 30didi. Questo è uno dei L'articolo proviene da Consumatore.com.

