Elite 4: il trailer italiano della serie Netflix è ad alto tasso erotico (Di giovedì 20 maggio 2021) Ecco il trailer italiano ufficiale di Elite 4, la nuova stagione della serie Netflix che sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 18 giugno Netflix alza la temperatura con il trailer italiano ufficiale di Elite 4, una nuova stagione che si preannuncia decisamente bollente. Il teen drama creato da Carlos Montero e Darío Madrona tornerà sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 18 giugno con i nuovi episodi, che saranno preceduti da quattro storie brevi. Come lascia intendere il trailer ita rilasciato oggi, nell'esclusivo liceo di Las Encinas è tempo di rimettere le cose al loro posto, almeno è questo che sembra pensare il nuovo direttore. Insieme a lui arriveranno anche i suoi tre figli ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 maggio 2021) Ecco ilufficiale di4, la nuova stagioneche sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 18 giugnoalza la temperatura con ilufficiale di4, una nuova stagione che si preannuncia decisamente bollente. Il teen drama creato da Carlos Montero e Darío Madrona tornerà sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 18 giugno con i nuovi episodi, che saranno preceduti da quattro storie brevi. Come lascia intendere ilita rilasciato oggi, nell'esclusivo liceo di Las Encinas è tempo di rimettere le cose al loro posto, almeno è questo che sembra pensare il nuovo direttore. Insieme a lui arriveranno anche i suoi tre figli ...

Advertising

lucia_santarpia : C’è più sesso nel trailer di 3 minuti di élite che in 22 anni della mia vita. - vabberaga : madooo il trailer della 4 stagione di ÉLITE!!!! mi trema il culoooo io totalmente schiava di quelle serie del demonio - cinemaniaco_fb : ?????????????? Elite 4: il trailer italiano della serie Netflix è ad alto tasso erotico - EmiliaIelpo : RT @aronscigarette: io felice per io che mi ricordo il trailer di élite che rovineranno… - adlittlepill : IL NUOVO TRAILER DI ELITE 4. non dico altro -