Elia Viviani e Jessica Rossi portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo (Di giovedì 20 maggio 2021) Il ciclista Elia Viviani e la tiratrice a volo Jessica Rossi saranno i portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò che lo... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 20 maggio 2021) Il ciclistae la tiratrice a volosaranno idi2020. Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò che lo...

Advertising

Coninews : ???? Elia #Viviani e Jessica #Rossi ???? Gli alfieri #ItaliaTeam alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di… - Eurosport_IT : ECCO I NOSTRI PORTABANDIERA ???? Complimenti a Jessica Rossi ed Elia Viviani! ?? #ItalTeam | #Tokyo2020 | #Olimpiadi - SkySport : ULTIM'ORA Elia Viviani e Jessica Rossi portabandiera a Tokyo 2020 Prima volta in Italia per un ciclista #SkySport… - bastillesqueen : RT @Coninews: ???? Elia #Viviani e Jessica #Rossi ???? Gli alfieri #ItaliaTeam alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di #Tokyo2020! ??… - afribix : RT @DarioPuppo: Elia Viviani e Jessica Rossi. Lui veneto come Sara Simeoni (1984) e Federica Pellegrini (2016), lei emiliana come Alberto B… -