Elia Viviani e Jessica Rossi portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi 2021! Novità assoluta a Tokyo (Di giovedì 20 maggio 2021) Elia Viviani e Jessica Rossi saranno i portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Per la prima volta nella storia, il nostro tricolore sarà sventolato da due atleti: il ciclista e la tiratrice avranno l’onore di sfilare davanti al contingente azzurro nella Cerimonia d’Apertura che andrà in scena il pRossimo 23 luglio nella capitale giapponese. Un uomo e una donna sotto i riflettori di tutto il mondo nel momento più importante per l’universo sportivo: questa è la scelta di Giovanni Malagò, Presidente del Coni, il quale ha optato per una decisione di sicuro impatto e dal grande significato simbolico. Il vessillo verde-bianco-rosso verrà affidato a due Campioni Olimpici. Il 32enne veneto trionfò nell’Omnium, ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021)saranno idi2021. Per la prima volta nella storia, il nostro tricolore sarà sventolato da due atleti: il ciclista e la tiratrice avranno l’onore di sfilare davanti al contingente azzurro nella Cerimonia d’Apertura che andrà in scena il pmo 23 luglio nella capitale giapponese. Un uomo e una donna sotto i riflettori di tutto il mondo nel momento più importante per l’universo sportivo: questa è la scelta di Giovanni Malagò, Presidente del Coni, il quale ha optato per una decisione di sicuro impatto e dal grande significato simbolico. Il vessillo verde-bianco-rosso verrà affidato a due Campioni Olimpici. Il 32enne veneto trionfò nell’Omnium, ...

