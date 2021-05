Elia Viviani e Jessica Rossi i portabandiera italiani alle Olimpiadi di Tokyo (Di giovedì 20 maggio 2021) Elia Viviani e Jessica Rossi i portabandiera alle Olimpiadi di Tokyo. Una scelta storica fatta dal Coni. ROMA – Elia Viviani e Jessica Rossi i portabandiera alle Olimpiadi di Tokyo. Il Coni, dopo una riflessione di diverse settimane, ha deciso di affidare il ruolo di alfieri a due atleti che già in passato hanno alimentato il medagliere dei Giochi. Una scelta che rispecchia quanto annunciato da Malagò diverso tempo fa: il portabandiera deve aver vinto almeno un oro olimpico. Ma è stata anche una decisione storica: mai ciclismo e tiro a volo avevano avuto il privilegio in passato di aprire la ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 20 maggio 2021)di. Una scelta storica fatta dal Coni. ROMA –di. Il Coni, dopo una riflessione di diverse settimane, ha deciso di affidare il ruolo di alfieri a due atleti che già in passato hanno alimentato il medagliere dei Giochi. Una scelta che rispecchia quanto annunciato da Malagò diverso tempo fa: ildeve aver vinto almeno un oro olimpico. Ma è stata anche una decisione storica: mai ciclismo e tiro a volo avevano avuto il privilegio in passato di aprire la ...

Advertising

Coninews : ???? Elia #Viviani e Jessica #Rossi ???? Gli alfieri #ItaliaTeam alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di… - Eurosport_IT : ECCO I NOSTRI PORTABANDIERA ???? Complimenti a Jessica Rossi ed Elia Viviani! ?? #ItalTeam | #Tokyo2020 | #Olimpiadi - SkySport : ULTIM'ORA Elia Viviani e Jessica Rossi portabandiera a Tokyo 2020 Prima volta in Italia per un ciclista #SkySport… - Nosce_teipsum_ : RT @Coninews: ???? Elia #Viviani e Jessica #Rossi ???? Gli alfieri #ItaliaTeam alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di #Tokyo2020! ??… - ImpieriFilippo : RT @Eurosport_IT: 'Quando passi quella linea e vinci, non riesci a fermare le emozioni' ?? Elia Viviani rivive #Rio2016... A #Tokyo2020 sa… -