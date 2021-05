Elezioni Roma, Michetti: “Io candidato centrodestra? Lusingato, accetterei” (Di giovedì 20 maggio 2021) “Io candidato a sindaco di Roma per il centrodestra? Sono Lusingato, c’è un fondamento di verità dietro a queste voci. Ho ricevuto diversi attestati di stima che mi rendono orgoglioso. Sono 25 anni che la mia attività si basa nell’assistenza ai sindaci nelle procedure più complesse: trasporti, igiene urbana, piano regolatore, procedimenti amministrativi”. Così all’Adnkronos il professor Enrico Michetti, Direttore della Gazzetta Amministrativa e conduttore radiofonico, sulle voci che lo vedrebbero tra i possibili candidati sindaco per il centrodestra. “Ho un rapporto meraviglioso con tutti i sindaci dei comuni nel Lazio. Roma è una città straordinaria, sono Romano, accetterei subito una candidatura”. “La Capitale è una città ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 maggio 2021) “Ioa sindaco diper il? Sono, c’è un fondamento di verità dietro a queste voci. Ho ricevuto diversi attestati di stima che mi rendono orgoglioso. Sono 25 anni che la mia attività si basa nell’assistenza ai sindaci nelle procedure più complesse: trasporti, igiene urbana, piano regolatore, procedimenti amministrativi”. Così all’Adnkronos il professor Enrico, Direttore della Gazzetta Amministrativa e conduttore radiofonico, sulle voci che lo vedrebbero tra i possibili candidati sindaco per il. “Ho un rapporto meraviglioso con tutti i sindaci dei comuni nel Lazio.è una città straordinaria, sonono,subito una candidatura”. “La Capitale è una città ...

