(Di giovedì 20 maggio 2021) “È il momento di dare la notizia e di anticipare le possibili conferenza stampa: midi“. Ad annunciarlo è stato Gianluigi, ex senatore del M5s e fondatore di ItalExit, ai microfoni di Alessandra Sardoni, a Omnibus, su La7. “Che operazione è? Non sarà né diné di“, ha aggiunto, “ItalExit sarà al centro del progetto, affiancata da altre liste civiche. Asembra che tutto funzioni bene, ma non è così. La città sta perdendo la propria identità”. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ZzuCicciu : RT @fattoquotidiano: Elezioni, Paragone a La7: “Mi candido a sindaco di Milano, lista né di destra né di sinistra” - fattoquotidiano : L'annuncio a sorpresa di Gianluigi Paragone: 'Mi candido'. Sentite cosa ha detto [Video] - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Elezioni, Paragone a La7: “Mi candido a sindaco di Milano, lista né di destra né di sinistra” - GHERARDIMAURO1 : RT @fattoquotidiano: Elezioni, Paragone a La7: “Mi candido a sindaco di Milano, lista né di destra né di sinistra” - fattoquotidiano : Elezioni, Paragone a La7: “Mi candido a sindaco di Milano, lista né di destra né di sinistra” -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Paragone

"Mi candido a sindaco di Milano". Gianluigi, senatore ex Cinque Stelle, prende tutti alla sprovvista. E annuncia a sorpresa che allecomunali di autunno ci sarà, con la sua ItalExit: "Sarò un battitore libero, presenterò una ...Milano - Il senatore Gianluigi, ex M5s, si candiderà alle prossimecomunali milanesi come candidato sindaco, sostenuto dal proprio partito antieuropeista, 'Italexit'. Ad annunciarlo è stato lui stesso ai ...L’ex M5s lancia la sua corsa a Palazzo Marino con il movimento ItalExit. «Non possiamo assistere alla svendita della città. Non mi interessa il risultato, voglio inoculare un pensiero diverso rispetto ...Gianluigi Paragone, leader di Italexit, ha annunciato ai microfoni della trasmissione “Omnibus” su La7 la propria candidatura a sindaco di Milano. L’annuncio. Paragone ha fa ...