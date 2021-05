Elezioni comunali, Gianluigi Paragone candidato sindaco a Milano (Di giovedì 20 maggio 2021) Milano - Il senatore Gianluigi Paragone, ex M5s, si candiderà alle prossime Elezioni comunali milanesi come candidato sindaco, sostenuto dal proprio partito antieuropeista, 'Italexit'. Ad ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 20 maggio 2021)- Il senatore, ex M5s, si candiderà alle prossimemilanesi come, sostenuto dal proprio partito antieuropeista, 'Italexit'. Ad ...

Advertising

La7tv : #tagada @CarloCalenda (Azione) sull'ipotesi di ballottaggio alle prossime elezioni #comunali a #Roma: 'Non faccio a… - Giorno_Milano : Elezioni comunali, Gianluigi Paragone candidato sindaco a Milano - francoaletti1 : @BeppeSala @ComuneMI @InciviliaMilano Via Manin angolo via Tarchetti Tutti i giorni lavorativi è cosi. Non un gr… - qn_giorno : Elezioni comunali, Gianluigi Paragone candidato sindaco a #Milano - casertafocus : VERSO LE COMUNALI SANTA MARIA CAPUA VETERE - SiAmo Capua Vetere: 18 punti per cambiare volto alla città UFFICIALE P… -