Eleonora Abbagnato: “Addio a Parigi con Roland Petit, emozionata, si chiude un cerchio” (Di giovedì 20 maggio 2021) Sarà forse la sua ultima volta sul palcoscenico di Palais Garnier. Eleonora Abbagnato l’11 giugno lascia l’Opéra di Parigi per sopraggiunti limiti di età (le danzatrici in Francia vanno in pensione a 42 anni). Un Addio sofferto e più volte rimandato in piena rivolta dei Gilets Jaunes nel dicembre del 2019, costretta a fare un passo indietro, nel maggio del 2020, in piena pandemia. E sarà un omaggio al suo coreografo e pigmalione Roland Petit, che la scoprì giovanissima, facendola partecipare nel ruolo di Aurora bambina nella sua stravagante e surreale ‘Bella Addormentata nel bosco’, accanto a Zizi Jeanmaire, Luigi Bonino, al Ballet National de Marseille. “Sono sempre stata legata a Roland Petit, alla moglie Zizi Jeanmaire – ha raccontato ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 maggio 2021) Sarà forse la sua ultima volta sul palcoscenico di Palais Garnier.l’11 giugno lascia l’Opéra diper sopraggiunti limiti di età (le danzatrici in Francia vanno in pensione a 42 anni). Unsofferto e più volte rimandato in piena rivolta dei Gilets Jaunes nel dicembre del 2019, costretta a fare un passo indietro, nel maggio del 2020, in piena pandemia. E sarà un omaggio al suo coreografo e pigmalione, che la scoprì giovanissima, facendola partecipare nel ruolo di Aurora bambina nella sua stravagante e surreale ‘Bella Addormentata nel bosco’, accanto a Zizi Jeanmaire, Luigi Bonino, al Ballet National de Marseille. “Sono sempre stata legata a, alla moglie Zizi Jeanmaire – ha raccontato ...

