Editoriale il Fatto, il socio storico Edima scende al 9,76% (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Società Editoriale il Fatto, editore quotato sull’AIM Italia, ha comunicato (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) di aver ricevuto comunicazione da parte di Edima S.r.l. di essere scesa al di sotto della soglia rilevante del 10% del capitale sociale, riducendo la sua partecipazione da 2.835.784 azioni – pari all’11,34% del capitale sociale – a 2.439.784 azioni – pari al 9,76% del capitale sociale. Edima, una holding a cui partecipano diversi imprenditori marchigiani, è uno dei soci storici della Società Editoriale il Fatto. A seguito di tale cambiamento, gli azionisti che detengono una partecipazione almeno pari al 5% nella società sono: Antonio Padellaro (16,26%), Cinzia Monteverdi (16,26%), Chiare Lettere (11,34%), Edima (9,76%), Società ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Societàil, editore quotato sull’AIM Italia, ha comunicato (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) di aver ricevuto comunicazione da parte diS.r.l. di essere scesa al di sotto della soglia rilevante del 10% del capitale sociale, riducendo la sua partecipazione da 2.835.784 azioni – pari all’11,34% del capitale sociale – a 2.439.784 azioni – pari al 9,76% del capitale sociale., una holding a cui partecipano diversi imprenditori marchigiani, è uno dei soci storici della Societàil. A seguito di tale cambiamento, gli azionisti che detengono una partecipazione almeno pari al 5% nella società sono: Antonio Padellaro (16,26%), Cinzia Monteverdi (16,26%), Chiare Lettere (11,34%),(9,76%), Società ...

