Edilizia residenziale sociale | Cancelleri | 250 milioni per sostenere fasce sociali più deboli

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Con il Decreto interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è stata definita la procedura di accesso ai fondi di Edilizia convenzionata/agevolata gestiti da Cassa Depositi e Prestiti ed è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi tra quelli proposti dalle Regioni. "Si tratta di complessivi 250 milioni di euro, una risposta estremamente significativa, soprattutto se si considera la condizione di disagio, aggravata anche dalla pandemia, delle categorie più deboli. Risorse che serviranno infatti per sostenere i nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito, giovani coppie a basso reddito, anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate, soggetti sottoposti a ...

