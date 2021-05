Edilizia, a marzo produzione in rialzo (Di giovedì 20 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A marzo 2021 l'Istat stima che l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni cresca del 3,6% rispetto a febbraio. Nella media del primo trimestre 2021 la produzione nelle costruzioni aumenta dello 5,4% rispetto al trimestre precedente.Su base annua l'indice grezzo della produzione nelle costruzioni aumenta del 78,9%, mentre l'indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi di calendario sono stati 23 contro i 22 di marzo 2020) registra una crescita del 74,5%. Nella media dei primi tre mesi del 2021, l'indice grezzo mostra un incremento del 19,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre l'indice corretto per gli effetti di calendario cresce del 20,9%.“A marzo l'indice destagionalizzato della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A2021 l'Istat stima che l'indice destagionalizzato dellanelle costruzioni cresca del 3,6% rispetto a febbraio. Nella media del primo trimestre 2021 lanelle costruzioni aumenta dello 5,4% rispetto al trimestre precedente.Su base annua l'indice grezzo dellanelle costruzioni aumenta del 78,9%, mentre l'indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi di calendario sono stati 23 contro i 22 di2020) registra una crescita del 74,5%. Nella media dei primi tre mesi del 2021, l'indice grezzo mostra un incremento del 19,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre l'indice corretto per gli effetti di calendario cresce del 20,9%.“Al'indice destagionalizzato della ...

