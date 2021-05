Ecco perché nessuno vuole più lavorare nei ristoranti (Di giovedì 20 maggio 2021) Ne stanno parlando tutti, nell’ambiente: ci sono sempre meno camerieri, sempre meno cuochi e sempre meno persone disponibili a lavorare nel settore dell’ospitalità. La situazione è complessa: nel settore ristorazione, in 14 mesi, sono stati bruciati il doppio dei posti di lavoro creati tra il 2013 e il 2019, l’incertezza è diventata il sentimento prevalente e lo dimostra la riduzione del numero di nuove attività avviate nell’anno. Secondo la Fipe parliamo della metà delle aperture rispetto al periodo pre pandemia. La crisi non travolge solo l’offerta, ma influenza profondamente anche la domanda: i consumi degli italiani si sono fatti meno sofisticati, con la spesa alimentare domestica che non è riuscita a coprire nemmeno il 20% di quanto perso con lo stop a bar e ristoranti. Il 97,5% delle imprese ha registrato nel 2020 un calo di fatturato. Per oltre ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 20 maggio 2021) Ne stanno parlando tutti, nell’ambiente: ci sono sempre meno camerieri, sempre meno cuochi e sempre meno persone disponibili anel settore dell’ospitalità. La situazione è complessa: nel settore ristorazione, in 14 mesi, sono stati bruciati il doppio dei posti di lavoro creati tra il 2013 e il 2019, l’incertezza è diventata il sentimento prevalente e lo dimostra la riduzione del numero di nuove attività avviate nell’anno. Secondo la Fipe parliamo della metà delle aperture rispetto al periodo pre pandemia. La crisi non travolge solo l’offerta, ma influenza profondamente anche la domanda: i consumi degli italiani si sono fatti meno sofisticati, con la spesa alimentare domestica che non è riuscita a coprire nemmeno il 20% di quanto perso con lo stop a bar e. Il 97,5% delle imprese ha registrato nel 2020 un calo di fatturato. Per oltre ...

