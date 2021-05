Easy Work | presentato all categorie il progetto dell' Associazione Giovani Alassio

Advertising

comunealassio : Easy Work: presentato alle categorie il progetto dell’Aga - lecodisavona : Associazione Giovani Alassio: nasce “Easy Work” -

Ultime Notizie dalla rete : Easy Work

IVG.it

... presieduta da Giacomo Aicardi " ha presentato nel dettaglio metodi e finalità dl progettola bacheca attivata dall'Aga per supportare i giovani associati nella ricerca di impiego. 'Per ...... presieduta da Giacomo Aicardi, ha presentato nel dettaglio metodi e finalità del progetto "" , la bacheca attivata dall'Aga per supportare i giovani associati nella ricerca di impiego. ) [1]...Con il coordinamento dell'Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio si è svolto nel pomeriggio di oggi l'incontro con le associazioni di categoria del ...Con il coordinamento dell'Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio si è svolto nel pomeriggio di oggi l'incontro con le associazioni di categoria del territorio durante il quale l'Associazion ...