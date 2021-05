EA annuncia THE SIMS 4 DREAM HOME DECORATOR (Di giovedì 20 maggio 2021) Electronic Arts e Maxis hanno annunciato oggi che il Game Pack The SIMS™ 4 DREAM HOME DECORATOR arriverà il 1 giugno su PC e Mac tramite Origin™ e Steam, PlayStation® 4 e Xbox One. In The SIMS 4 DREAM HOME DECORATOR, i giocatori esperti di design potranno esprimere la loro creatività e trasformare gli spazi dei clienti da scialbi a favolosi grazie alla migliore esperienza possibile di ristrutturazione della casa. “Con The SIMS 4 DREAM HOME DECORATOR abbiamo voluto dare ai Simmini gli strumenti e le risorse per espandere le loro abilità di costruzione, affinché esprimano il loro talento di interior design in modi nuovi ed entusiasmanti”, ha detto Jill Johnson, ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 20 maggio 2021) Electronic Arts e Maxis hannoto oggi che il Game Pack The™ 4arriverà il 1 giugno su PC e Mac tramite Origin™ e Steam, PlayStation® 4 e Xbox One. In The, i giocatori esperti di design potranno esprimere la loro creatività e trasformare gli spazi dei clienti da scialbi a favolosi grazie alla migliore esperienza possibile di ristrutturazione della casa. “Con Theabbiamo voluto dare ai Simmini gli strumenti e le risorse per espandere le loro abilità di costruzione, affinché esprimano il loro talento di interior design in modi nuovi ed entusiasmanti”, ha detto Jill Johnson, ...

