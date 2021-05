(Di giovedì 20 maggio 2021) AGI - Grazie a medici compiacenti, un'organizzazione criminale è riuscita a reperire una quantità notevole dicon false prescrizioni, circa 3 mila, in favore di persone decedute o di altre che non necessitavano di specifiche terapie. È quanto emerge nell'operazione antidroga tra l'Italia e l'Italia, con base operativa ad Augusta, in, denominata Fast Shipping, coordinataDda di Catania e portata a termineGuardia di finanza di Catania e Siracusa epolizia di Siracusa. Sono 8 le persone arrestate, accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alinternazionale di sostanze stupefacenti, prescrizione abusiva di farmaci, truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, ricettazione e falsità commessa dal pubblico ...

Advertising

virginiaraggi : Un altro insediamento abusivo è stato scoperto e sgomberato dagli agenti del Corpo di Polizia Locale di Roma Capita… - sulsitodisimone : È stato scoperto un traffico di ossicodone dalla Sicilia agli USA - DavideDa3 : @Scilvietta Potevi risparmiarti questa 'proposta'. C'è stata già una sentenza sulla trattativa Stato-mafia e ci so… - Herbert403 : RT @virginiaraggi: Un altro insediamento abusivo è stato scoperto e sgomberato dagli agenti del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. I… - Elix98754067 : RT @virginiaraggi: Un altro insediamento abusivo è stato scoperto e sgomberato dagli agenti del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. I… -

Ultime Notizie dalla rete : stato scoperto

La Repubblica

Il signor Sinopoli il 6 aprile hadi essere positivo al virus SARS - CoV - 2. Dopo qualche ... il nostro concittadino - racconta il sindaco - ètrasferito nel reparto di Medicina ...... ma ha anche precisato che non è maiuna fonte di pericolo per l'equipaggio; tuttavia un ... Lo scorso gennaio i cosmonauti russi hannodue nuove crepe nello scafo della ISS. Il problema ...Secondo il recente studio “Herbage Yield, Lamb Growth and Foraging Behavior in Agrivoltaic Production System”, pubblicato su Frontiers in Sustainable Food Sorpresa: l’agrivoltaico non danneggia alleva ...Un forte abbraccio a tutte voi”, ha confessato Guenda a tal proposito Guenda Goria e l’endometriosi. Guenda Goria ha raccontato via social come ha scoperto di soffrire dei sintomi dell’endometriosi ch ...