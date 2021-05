È stato condannato all’ergastolo il barelliere dell’ambulanza della morte (Di giovedì 20 maggio 2021) La pena l’ergastolo. Almeno stando a quanto ha deciso la prima Corte d’assise di Catania, che ha condannato al “fine pena mai” Davide Garofalo, 46 anni. Per chi non ricordasse chi sia, è il barelliere che tra il 2014 e il 2016 ha ucciso tre persone sulle ambulanze, iniettando con una siringa dell’aria all’interno del corpo dei pazienti. E’ stato condannato per omicidio aggravato e estorsione aggravata dal metodo mafioso. Ma perché il metodo mafioso? Chi è Davide Garofalo, il barelliere dell’ambulanza “della morte” Davide Garofalo, 46 anni oggi e all’epoca dei fatti appena quarantenne era un barelliere e lavorava all’interno delle ambulanze. Quello che avrebbe fatto e per cui oggi è stato condannato ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) La pena l’ergastolo. Almeno stando a quanto ha deciso la prima Corte d’assise di Catania, che haal “fine pena mai” Davide Garofalo, 46 anni. Per chi non ricordasse chi sia, è ilche tra il 2014 e il 2016 ha ucciso tre persone sulle ambulanze, iniettando con una siringa dell’aria all’interno del corpo dei pazienti. E’per omicidio aggravato e estorsione aggravata dal metodo mafioso. Ma perché il metodo mafioso? Chi è Davide Garofalo, il” Davide Garofalo, 46 anni oggi e all’epoca dei fatti appena quarantenne era une lavorava all’interno delle ambulanze. Quello che avrebbe fatto e per cui oggi è...

Advertising

amnestyitalia : Abdulrahman al-Sadhan è stato condannato dalla Tribunale penale specializzato di Riyadh a 20 anni di carcere. La su… - erroresbagliato : @Moonlightshad1 questa genteha perorato anche la causa pro domo sua di Corona, condannato per più reati per altro r… - Rino91501751 : RT @daju29ro: Ehi @juventusfc ... Da wikipedia. Condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi di reclusione per corruzione, è stato deten… - hgraph7 : RT @daju29ro: Ehi @juventusfc ... Da wikipedia. Condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi di reclusione per corruzione, è stato deten… - enzono16 : RT @daju29ro: Ehi @juventusfc ... Da wikipedia. Condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi di reclusione per corruzione, è stato deten… -