"É sempre mezzogiorno": carbonara di seppie di Ivano Ricchebono (Di giovedì 20 maggio 2021) Ivano Ricchebono ha deciso di appagare l'inesauribile sete di panna del buon Biagiarelli, preparando una ricetta che si discosta dalla sua cucina, ma che prevede fiumi di panna… Vediamo come preparare la carbonara di seppie. Ingredienti 400 g spaghetti, 300 g seppie pulite, 2 sacchetti di nero di seppia, 2 uova, 4 tuorli, 50 g pecorino romano, 100 g formaggio grattugiato, 100 ml panna, 50 g burro, olio evo, sale e pepe Procedimento Puliamo le seppie, le tagliamo a listarelle e le mettiamo nel mixer con un filo d'olio. Frulliamo da crude fino ad ottenere una crema densa. Trasferiamo su un foglio di pellicola; copriamo con la pellicola e con le mani schiacciamo fino ad ottenere uno strato spesso 5 mm. Sigilliamo bene i bordi ed avvolgiamo nell'alluminio (in alternativa, usiamo il ...

