"È la prima volta in assoluto". Isola dei Famosi, tante edizioni ma non è mai successo: svelata la novità (Di giovedì 20 maggio 2021) Isola dei Famosi, la finale si avvicina. C'è grande attesa per le modalità attraverso le quali Ilary Blasi e i suoi decreteranno il vincitore di questa edizione funestata da infortuni e condizioni particolari. Le disposizioni anti-covid e gli imprevisti hanno caratterizzato il reality di Mediaset che in ogni caso lunedì 7 giugno manderà in onda su Canale 5 l'ultimo atto. E intanto si fanno già le prime scommesse su chi potrà essere incoronato. I nomi in ballo sono quattro, da Valentina Persia ad Awed, passando per Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Sono loro, secondo i bookmakers, i candidati alla vittoria finale. In assoluto, secondo "Superscommesse", è lo youtuber Awed il favorito con quote che si aggirano intorno al 2,75 e 2,80. Tra le sorprese rientrano anche Miryea Stabile e Andrea Diamante. Ma torniamo alla finalissima del 7 giugno, ...

