“Dzeko andrà via” | l’agente rivela la nuova destinazione

(Di giovedì 20 maggio 2021) La Roma pianifica il mercato. Edinpotrebbe essere il sacrificato per fare cassa e dare liquidità a José Mourinho, prossimo tecnico giallorosso. La Roma di Paulo Fonseca è pronta a svoltare il prossimo anno. La gara di campionato sarà l’ultima sulla panchina giallorossa per il tecnico portoghese, pronto a passare il testimone a José Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Commenta per primo Il noto agente Amir Husaric ha rivelato al Corriere della Sera il futuro di Edin, destinato a lasciare la Roma durante l'estate: 'So cheai Los Angeles Galaxy, ma non vorrei rivelare i dettagli ora perché la trattativa deve essere conclusa'.Mourinho vuole abbondanza nel ruolo e, in questo senso, sarà fondamentale il contatto tra lui econvinto eventualmente ad accettare un ruolo diverso, non più da uomo sempre presente ma ...