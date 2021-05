"Due donne terribili". Denise e la lettera anonima: la drammatica teoria dell'ex procuratore (Di giovedì 20 maggio 2021) Non è arrivata solo all'avvocato Giacomo Frazzitta. La lettera anonima che rivelerebbe dettagli mai trapelati fino ad ora sulla scomparsa di Denise Pipitone è giunta anche negli studi di Rai3 di Chi l'ha Visto?. Durante la puntata del 19 maggio Federica Sciarelli ha mostrato la missiva nella quale una persona mette nero su bianco che sono diciassette anni che sa, ma che non ha mai parlato prima per paura. A quanto si apprende, ha parlato delle fasi successive al sequestro della figlia di Piera Maggio e ha fatto riferimento anche ad alcuni testimoni oculari, dicendosi sicurissimo al cento per cento di quello che ha visto. Non solo, perché l'autore sconosciuto ha parlato anche di una macchina affiancata ad un'altra, dove avrebbe visto la piccola scomparsa nel 2004 da Mazara Del Vallo. Nulla però è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Non è arrivata solo all'avvocato Giacomo Frazzitta. Lache rivelerebbe dettagli mai trapelati fino ad ora sulla scomparsa diPipitone è giunta anche negli studi di Rai3 di Chi l'ha Visto?. Durante la puntata del 19 maggio Federica Sciarelli ha mostrato la missiva nella quale una persona mette nero su bianco che sono diciassette anni che sa, ma che non ha mai parlato prima per paura. A quanto si apprende, ha parlatoe fasi successive al sequestroa figlia di Piera Maggio e ha fatto riferimento anche ad alcuni testimoni oculari, dicendosi sicurissimo al cento per cento di quello che ha visto. Non solo, perché l'autore sconosciuto ha parlato anche di una macchina affiancata ad un'altra, dove avrebbe visto la piccola scomparsa nel 2004 da Mazara Del Vallo. Nulla però è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Caos migranti a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, per l'arrivo in massa di almeno 8.000 persone - tra cui adolesc… - sole24ore : ?? Crisi #migranti, la #Spagna blinda i confini con il #Marocco. Esercito a #Ceuta: - VittorioSgarbi : Oscena la pubblicità di Dietorelle con bambini e un uomo e due donne. - AntonioDonatoPa : RT @sole24ore: ?? Crisi #migranti, la #Spagna blinda i confini con il #Marocco. Esercito a #Ceuta: - SalvoFenech : @Esquivel__Rulez @MissingDeniseMp @giafrazzitta Devo essere sincero ieri sera la parte finale del discorso ormai e… -