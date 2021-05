DS del Fatih Karagumruk | “Roco al Napoli? qualcuno della società ha parlato con il nostro portiere Viviano Ha le qualità per giocare in Serie A”

(Di giovedì 20 maggio 2021) Murat Akin, DS del, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Abbiamo terminato il campionato all’ottavo posto, a pari punti con la settima. Abbiamo perso per pochi punti la qualificazione europea, siamo stati un po’ la rivoluzione del calcio turco. Enzoè un grande professionista, calciatore molto serio e grande lavoratore. Ha ottimedifensive a cui aggiunge grande rapidità a cui aggiungenei passaggi. La suanella conoscenza del gioco è molto ampia. Ilrapporto con il calciatore finisce con questa stagione, noi non abbiamo avuto contatti con il. Sappiamo però chedelhacon Emiliano, il ...

A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' di Raffaele Auriemma è intervenuto Murat Akin, DS Karagumruk. Il Napoli sta trattando Enzo Roco per il prossimo calciomercato, il direttore sportivo del Fatih Karagumruk conferma la trattativa. Murat Akin, direttore sportivo del Fatih Karagumruk, ammette l'interesse della SSC Napoli per Enzo Roco, difensore cileno accostato al club azzurro.