Draghi “Rimbalzo del Pil già in questo trimestre”

(Di giovedì 20 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E' un decreto che vuole un'Italia che guardi al futuro e che non lasci indietro a nessuno”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso della conferenza stampa sul decreto Sostegni bis.“Ci aspettiamo che l'economia abbia ungià da, le stime per fine anno saranno al rialzo – ha sottolineato-. E' presto però per potere parlare di crescita sostenuta, ci sarà unma perchè ci sia crescita sostenuta ci sarà bisogno del Pnrr”.“Credo che il miglioramento della situazione sanitaria il progresso della campagna vaccinale, possa permettere alle imprese di guardare con ottimismo al futuro, ottimismo confermato dai fatti. Ci aspettiamo anche una forte ripartenza del turismo e della ristorazione”, ha detto ancora il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Rimbalzo

... le stime per fine anno saranno al rialzo - ha sottolineato- . E' presto però per potere parlare di crescita sostenuta, ci sarà unma perché ci sia crescita sostenuta ci sarà bisogno ...... le stime per fine anno saranno al rialzo " ha sottolineato- . E' presto però per potere parlare di crescita sostenuta, ci sarà unma perchè ci sia crescita sostenuta ci sarà bisogno ...Tutte in rialzo le Borse in Europa e negli Usa malgrado il disorientamento sull'inflazione e sul tapering ventilato dalla Fed - Piazza Affari guadagna lo 0,6%: acquisti su Campari, Amplifon e la galas ...Il governo presenta in conferenza stampa il decreto Imprese, lavoro e professioni: presenti il Presidente del consiglio Mario Draghi, il ministro dell’Economia e delle finanze Daniele Franco e il mini ...