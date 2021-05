Draghi presenta il decreto Sostegni bis | «Non lasceremo indietro nessuno L’Italia sarà un Paese per giovani»

(Di giovedì 20 maggio 2021) «Il più grande sostegno è la riapertura. E noi vogliamo accompagnare ilin questi mesi positivi ma difficili». Il premier Mariosta illustrando in conferenza stampa il contenuto del tanto attesobis insieme al ministro dell’economia Daniele Franco. Il testo è stato discusso e approvato oggi, 20 maggio, durante il consiglio dei ministri: si tratta di 77 articoli contenenti ristori a fondo perduto, interventi sul lavoro, stanziamenti straordinari e rifinanziamento del Reddito di emergenza. Il provvedimento vale «circa 40 miliardi, di cui 17 a imprese e professioni, 9 alle imprese per aiuti sul credito, 4 ai lavoratori e alle fasce in difficoltà». «Ci aspettiamo una forte ripartenza del turismo e una ripresa dell’economia legata al miglioramento dei dati dell’epidemia», ha detto ...

Per superare la crisi: ' Ci aspettiamo che la nostra economia abbia un rimbalzo già durante questo trimestre , le cifre di crescita per il 2021 saranno riviste al rialzo', dice. 'E' ...Il presidente del Consiglio, Mario, ha convocato una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio per illustrarlo insieme al ministro dell'Economia e delle ...