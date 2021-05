Draghi presenta il Decreto Sostegni bis e gela il giornalista sull’ipotesi Presidente della Repubblica (Di giovedì 20 maggio 2021) “E’ un Decreto che guarda al futuro”: con queste parole il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha presentato in conferenza stampa il Decreto Sostegni bis approvato dal Consiglio dei ministri. Un Decreto Sostegni che contiene tante misure che si spera possano contribuire alla ripartenza del paese: c’è il blocco dei licenziamenti prorogato al 28 agosto, ci sono i soldi per la ricerca e ci sono le misure a vantaggio dei giovani, di cui abbiamo già scritto in altra occasione e ci sono anche soldi “per la ricerca di base”. LEGGI ANCHE => Mutuo e agevolazioni prima casa under 36: come funziona? Chi ne ha diritto? Per quanto riguarda le misure legate ai giovani, da cui l’Italia deve ripartire: “Per i giovani c’è un ampia parte del ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 20 maggio 2021) “E’ unche guarda al futuro”: con queste parole ildel Consiglio Mariohato in conferenza stampa ilbis approvato dal Consiglio dei ministri. Unche contiene tante misure che si spera possano contribuire alla ripartenza del paese: c’è il blocco dei licenziamenti prorogato al 28 agosto, ci sono i soldi per la ricerca e ci sono le misure a vantaggio dei giovani, di cui abbiamo già scritto in altra occasione e ci sono anche soldi “per la ricerca di base”. LEGGI ANCHE => Mutuo e agevolazioni prima casa under 36: come funziona? Chi ne ha diritto? Per quanto riguarda le misure legate ai giovani, da cui l’Italia deve ripartire: “Per i giovani c’è un ampia parte del ...

