Dove si trova il Celli Centro Sposi, protagonista de L'atelier delle meraviglie su Real Time? L'attività del Celli Centro Sposi è la protagonista del Reality show di Real Time dal nome Atelier delle meraviglie. Dove si trova questo Centro per le spose? Il Celli Centro Sposi si trova a Pavona, nella periferia sud di Roma. L'atelier delle meraviglie è in attività da 60 anni. L'attività è attualmente gestita da Maria Celli, che ha un passato come stilista per Miss Italia. La donna ama impreziosire gli abiti con ...

