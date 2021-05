Dote ai 18enni e tassa di successione, Draghi: “Non è il momento di prendere i soldi ma di darli”. Forza Italia: “Proposta irricevibile” (Di giovedì 20 maggio 2021) “Non ne abbiamo mai parlato, non l’abbiamo mai guardata ma non è il momento di prendere i soldi ai cittadini ma di darli”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, nella conferenza stampa di presentazione del decreto Sostegni bis, risponde a chi gli chiede un commento sulla Proposta del segretario Pd Enrico Letta di istituire una “Dote” per i neo-diciottenni, “un aiuto concreto per studi, lavoro, casa, finanziata non a debito (lo ripagherebbero loro) ma chiedendo all’1% più ricco del paese di pagarla con la tassa di successione“, lanciata, per la verità, già lo scorso 17 aprile all’assemblea nazionale del partito dal capodelegazione al Parlamento Ue Brando Benifei. Un’uscita su cui si sono dichiarati d’accordo Gianni Cuperlo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) “Non ne abbiamo mai parlato, non l’abbiamo mai guardata ma non è ildiai cittadini ma di”. Così il presidente del Consiglio Mario, nella conferenza stampa di presentazione del decreto Sostegni bis, risponde a chi gli chiede un commento sulladel segretario Pd Enrico Letta di istituire una “” per i neo-diciottenni, “un aiuto concreto per studi, lavoro, casa, finanziata non a debito (lo ripagherebbero loro) ma chiedendo all’1% più ricco del paese di pagarla con ladi“, lanciata, per la verità, già lo scorso 17 aprile all’assemblea nazionale del partito dal capodelegazione al Parlamento Ue Brando Benifei. Un’uscita su cui si sono dichiarati d’accordo Gianni Cuperlo ...

