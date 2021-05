Dopo Elisabetta e Carlo, ora è il turno del principe William che, appena vaccinato, ha ringraziato la sanità britannica per «tutto ciò che ha fatto» (Di giovedì 20 maggio 2021) Vaccino Covid: l'incoraggiamento di star e personaggi guarda le foto Dopo mesi di attesa, anche gli inglesi che hanno superato i 34 anni possono ora sottoporsi al vaccino anti Covid-19. E tra essi c’è anche il principe William, 39, che ha ricevuto la sua dose in una location alquanto insolita: il Science Museum, situata poco lontano la residenza londinese a Kensington Palace, dove vive con Kate e i figli George, Charlotte e Louis. Leggi anche › Il principe William ... Leggi su iodonna (Di giovedì 20 maggio 2021) Vaccino Covid: l'incoraggiamento di star e personaggi guarda le fotomesi di attesa, anche gli inglesi che hanno superato i 34 anni possono ora sottoporsi al vaccino anti Covid-19. E tra essi c’è anche il, 39, che ha ricevuto la sua dose in una location alquanto insolita: il Science Museum, situata poco lontano la residenza londinese a Kensington Palace, dove vive con Kate e i figli George, Charlotte e Louis. Leggi anche › Il...

